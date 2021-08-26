تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا لجميع الخامات في ظل زيادة المعروض من جميع الخامات، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الخميس 26-8-2021 .

واستقرت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، سعر الطن للأسمنت البورتلاندي بين 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.