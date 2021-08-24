سعر حديد التسليح اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه في المصنع

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء 24-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المصرية، حيث سجل الطن بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.
أما أسعار الأسمنت فتباينت بين 880- 1100 جنيه للأسمنت البورتلاندي تسليم أرض المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر الأسمنت "المخلوط" بين 550-600 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.
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