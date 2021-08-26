اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الاستخبارات العراقية" تلقى القبض على 4 إرهابيين فى محافظة نينوى

الخميس، 26 أغسطس 2021 07:00 ص
"الاستخبارات العراقية" تلقى القبض على 4 إرهابيين فى محافظة نينوى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 4 إرهابيين، فى محافظة نينوى شمالى البلاد، وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان- أن معلومات دقيقة لعناصر الاستخبارات العسكرية أكدت تواجد أربعة إرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب فى ناحية زمار غربى نينوى.

 

وأوضحت أنه على إثر المعلومات توجهت عناصر الاستخبارات وقوة برية نحو الأهداف وألقت القبض على المتهمين، مشيرة إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب فى منطقة الرياض الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.

 

وقالت الوزارة الداخلية ـفى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأنه "من ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية فى القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) فى منطقة الرياض جنوب شرق بغداد"، مضيفة أنه "تم ضبط بحوزتهما رمانة يدوية، وقد تم إحالتهما مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

 

وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم.

 

 


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