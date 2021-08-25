اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:08 م
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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 71.96 دولار للبرميل و67.37 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 71.96 دولار للبرميل و67.37 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 71.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.37 دولار للبرميل . 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء واصلت ارتفاعها وذلك بعد أن حققت صعودا قويا خلال الأسبوع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وعقود الآجلة للخام الوسيط بحوالي 8% خلال اليومين الماضيين .
 
وسجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.
 
 
 
 

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