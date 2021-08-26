أسعار العملات اليوم الخميس 26-8-2021 بالبنوك

كتبت: سماح حمدى

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 26-8-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.38 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.33 للشراء، 18.49 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.47 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.42 جنيه للشراء، 21.60 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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