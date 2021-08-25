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أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-8-2021 بالبنوك

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-8-2021 بالبنوك عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 25-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار  اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.42 جنيه للشراء، 21.60 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.43 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.33 للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.34 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.42 جنيه للشراء، 21.60 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.43 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل 49.27 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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