أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-8-2021 بالبنوك

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 25-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.42 جنيه للشراء، 21.60 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.43 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.