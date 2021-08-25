اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 05:59 ص
أكرم القصاص
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‏المغرب: تلقيح أكثر من 17 مليونا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 05:00 ص
‏المغرب: تلقيح أكثر من 17 مليونا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 17 مليونا و 693 ألفا و 422 شخصا حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 13 مليونا و 554 ألفا و 867 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تم تلقيح 204 ألاف و 383 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح و 363 ألفا و 504 أشخاص بالجرعة الثانية.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وفي موريتانيا ، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، ، تسجيل 914 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك 4 وفيات خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 32 ألفًا و220 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الوفيات 681 وفاة.

 

 

 

 


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