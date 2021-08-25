اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:40 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية سوريا يبحث مع برنامج الغذاء العالمى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:15 م
وزير خارجية سوريا يبحث مع برنامج الغذاء العالمى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر، والوفد المرافق لها سبل تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة السورية والبرنامج.
 
وأشاد المقداد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية، بالتعاون القائم بين بلاده وبرنامج الغذاء العالمي والجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول هذه المساعدات والالتزام بمبادئ العمل الإنساني.
 
وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها الشعب السوري؛ وذلك نتيجة مباشرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل بعض الدول الغربية، مطالبا البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا بالتعامل بشفافية وإدانة هذه الإجراءات اللا أخلاقية التي تؤثر على كل مناحي الحياة اليومية وخاصة الغذائية والخدمات الأساسية للمواطن السوري.
 
ومن جهتها، أعربت مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي عن تقديرها للتعاون المستمر بين الحكومة السورية والبرنامج، مؤكدة أنه سيقوم بكل ما يمكن القيام به لضمان تعزيز هذا التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات التي تحتاج إليها كما تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة بشكل عام وبحثت خطط العمل الحالية وإمكانيات توسيع عمل البرنامج في سوريا خلال الأشهر القادمة.

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الدول الغربية

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