اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:25 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية العراقي: حريصون على إيجاد علاقات جيدة مع دول الجوار

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:00 ص
وزير الخارجية العراقي: حريصون على إيجاد علاقات جيدة مع دول الجوار فؤاد حسين
(أ ش أ)

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 أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده حريصة على إيجاد أعلى المستويات من العلاقات الجيدة مع دول جواره.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان - أن حسين "ألقى مُحاضرة في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية الروسية، وبحضور عدد كبير من النخب الدبلوماسية الروسية، والطلبة الدارسين فيها، تطرق فيها إلى أهم آفاق التعاون بين العراق وروسيا، مؤكدا أن العراق يمتلك علاقات وطيدة مع روسيا تمتد لعشرات السنوات، كما أن التعاون الثنائي بين البلدين يسير نحو تقدم مستمر، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه اللجنة العراقية -الروسية المشتركة في تطوير هذا التعاون".

وتطرق الوزير، إلى التعريف بالنهج السياسي الخارجي للحكومة العراقية والمبني على إنشاء علاقات دبلوماسية متساوية مع جميع الدول مبنية على الاحترام المتبادل، مضيفا أن العراق يحرص بصورة خاصة إلى إيجاد اعلى المستويات من العلاقات الجيدة مع دول الجوار العراقي، مبينا أن هذا الأمر له تأثير كبير على الأوضاع الداخلية في العراق.

وبشأن التجربة العراقية في مكافحة الإرهاب والانتصار الكبير الذي حققه الشعب العراقي من خلال قواته الأمنية المختلفة على تنظيم داعش الإرهابي، أكد حسين، أن "هذه التجربة تمثل اعتزازا وفخرا كبيرين لجميع العراقيين الذين وقفو جنبا إلى جنب في التصدي لهذا التنظيم الإرهابي والذي سعى لقتل الحياة في بلاد الرافدين".

والتقى وزير الخارجية، بحسب البيان، مع رئيس الأكاديمية الدبلوماسية ألكسندر فلاديميرفيتش، وجرت مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين معهد الخدمة الخارجية التابع إلى وزارة الخارجية العراقية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية وذلك من خلال الدورات الدبلوماسية.

 

 

 


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