اليوم السابع
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مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائرى بقليوب

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:54 م
مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائرى بقليوب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى عامل مصرعه، أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب، إثر اصطدام سيارة مسرعة به، وفر قائدها هاربا بعد الحادث، وإصابته بكسور متعددة بالجسم وكدمات وسحجات وكسر بقاع الجمجمة أدى لنزيف داخلى بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووفاة عامل خلال عبوره الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة المركز، إثر اصطدام سيارة مسرعة به.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "سعيد خ خ"، 39 سنة، عامل، الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة المركز، اصطدمت به سيارة مسرعة مجهولة وفر قائدها هاربا، وتسببت فى إصابته بكسور متعددة بالجسم وكدمات وسحجات وكسر بقاع الجمجمة أدى لنزيف داخلى بالمخ، مما أدت لوفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


امن القليوبية

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سيارة مسرعة

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