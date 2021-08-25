اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يوجه بتطعيم جميع الموظفين بالعاصمة وذويهم

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:06 م
محافظ القاهرة يوجه بتطعيم جميع الموظفين بالعاصمة وذويهم تطعيم موظفى محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة على سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقى اللقاح للحد من إنتشار هذا الفيروس .

كما وجه محافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 65 ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية .
 

IMG-20210825-WA0028
 

 

IMG-20210825-WA0029
 

 

 

IMG-20210825-WA0031
 

 

 

IMG-20210825-WA0032
 

 

 

IMG-20210825-WA0033
 

 

 

IMG-20210825-WA0034
 

القاهرة

تطعيم كورونا

فيروس كورونا

اخبار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة