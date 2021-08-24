سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-8-2021 فى مصر

كتبت: سماح حمدى

واصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-8-2021، ارتفاعه أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.34جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.46 جنيه للبيع. 18.34 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.27 جنيه.

18.47 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.45 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 18.33 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.49 جنيه للبيع. 18.36 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.35 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.38 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.