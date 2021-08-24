اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:55 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك درهم اماراتى
كتبت: سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.
 
وفى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، ارتفاعه أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.34جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
 

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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