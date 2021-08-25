تفاصيل إحالة متهم بالشروع فى قتل جاره بسبب الأطفال بمدينة بدر للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بالشروع في قتل جاره بسبب مشاجرات الأطفال بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدى على جاره، بآلة حادة، بسبب لهو ومشاجرات الأطفال وتم نقل المصاب لمستشفى بدر التخصصي.

وأقر المتهم بأن أولاد المجنى عليه دائمين التعدى والتشاجر مع أطفاله الصغار بالإضافة إلى تعدي المجنى عليه هو الآخر على أطفاله بالضرب المبرح ومنعهم من الخروج من الشقة، وتسبب لهم فى حالة من الخوف والهلع وتشاجروا سويا عدة مرات بسبب تعديه على أطفاله بالضرب.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر، يفيد بقيام عامل بورشة أحذية بالتعدى على جاره بآلة حادة بسبب الأطفال، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.