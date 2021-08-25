اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل إحالة متهم بالشروع فى قتل جاره بسبب الأطفال بمدينة بدر للجنايات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 06:00 ص
تفاصيل إحالة متهم بالشروع فى قتل جاره بسبب الأطفال بمدينة بدر للجنايات حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بالشروع في قتل جاره بسبب مشاجرات الأطفال بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدى على جاره، بآلة حادة، بسبب لهو ومشاجرات الأطفال وتم نقل المصاب لمستشفى بدر التخصصي.
 
وأقر المتهم بأن أولاد المجنى عليه دائمين التعدى والتشاجر مع أطفاله الصغار بالإضافة إلى تعدي المجنى عليه هو الآخر على أطفاله بالضرب المبرح ومنعهم من الخروج من الشقة،  وتسبب لهم فى حالة من الخوف والهلع وتشاجروا سويا عدة مرات بسبب تعديه على أطفاله بالضرب.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر،  يفيد بقيام عامل بورشة أحذية بالتعدى على جاره بآلة حادة بسبب الأطفال، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الشروع فى قتل

نيابة الشروق وبدر

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة