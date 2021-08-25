تطورات مصرع وإصابة 10 عمال فى حادث سقوط سقالة بموقع تحت الإنشاء بـ6 أكتوبر

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها فى واقعة مصرع عاملين وإصابة 8 آخرين فى حادث سقوط سقالة خاصة بأعمال بناء داخل موقع تحت الإنشاء بالمدينة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وتستمع اليوم الأربعاء لأقوال عدد من العاملين ومسئولى الموقع؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط جزء من مبنى بأحد مواقع الإنشاءات بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 8 آخرين، من العمال، نتيجة سقوط جزء من المبنى، وتم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.