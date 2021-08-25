الداخلية تضبط 350 طربة حشيش بالإسكندرية بقيمة 2.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة ، متخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب – ثان العامرية – أول العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت الحملة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة) بحوزة (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهم عدد 3 سيارات بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وضبط (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫555٫000 – إثنان مليون وخمسمائة وخمس وخمسون ألف جنيه تقريباً).

وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه بدائرة القسم ، وبحوزته(بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال مع عملائه.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (21) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (24) متهم "لعدد 11 منهم معلومات جنائية"، وضبط (7) قطع أسلحة نارية ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة .. بحوزة (8) متهمين.. فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.