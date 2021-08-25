التعليم تراجع كشوف طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة سوف يتم مراجعة كشوف الطلبة من قبل المدارس ومراجعة اخطاراتهم الموضح بها اللجنة التى سيؤدى بها الطالب امتحان الدور الثانى مع تسليم إخطار الدرجات لطلبة الدور الثانى شخصيا وفى حالة عدم حضور الطالب يتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول والإفادة بضرورة استلام إخطار الدرجات.



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021، مؤكدة أن الامتحانات تنطلق 4 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.



وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توحيد امتحان المواد المشتركة بين الشعبتين العلمية والأدبية فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية، حيث يؤدى الطلاب فى الشعبتين الاختبارات فى هذه المواد فى توقيت ويوم واحدة حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى ويؤدى اختبارات الدور الثانى قرابة 160 ألف طالبة وطالبة، بعضهم يؤدى الامتحان بالدرجة الفعلية وبعضهم بنصف الدرجة، مشددة على أن من رسب فى ثلاث مواد فى امتحان الدور الأول ليس من حقه دخول امتحان الدور الثانى بل يبقى للإعادة لامتحانات العام الدراسى المقبل.



وشددت الوزارة على أنه يؤدى يوم السبت 4 سبتمبر المقبل، الطلاب امتحان اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والأربعاء 8 سبتمبر امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر امتحان مادة الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر اختبار مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، والأحد 12 سبتمبر امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة لمي علوم وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم ومادة الفلسفة والمنطق لشعبة الأدبى والاستاتيكا لعلمي رياضة.