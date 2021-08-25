استشهاد شاب فلسطينى متأثرًا بجروحه برصاص الاحتلال شرق غزة

رام الله (أ ش أ)

استشهد شاب من مخيم جباليا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح أصابه بها رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأكد مصدر طبى، اليوم، وفاة الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا متأثرًا بجروح أصيب بها مساء السبت الماضى، على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وكان 41 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها لتظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى يوم السبت الماضى.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أدان الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش.