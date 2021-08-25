اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:54 م
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إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة كبود بطريق أسوان الصحراوى

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:08 م
إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة كبود بطريق أسوان الصحراوى انقلاب سيارة
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 16 شخصا، اليوم، الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أجرة " كبود" بطريق أسوان الصحراوي أمام مدخل قرية السباعية التابعة لمركز إدفو.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أجرة "كبود" بطريق أسوان الصحراوى أمام مدخل قرية السباعية وعلي الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 16 شخصا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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