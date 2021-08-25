أسعار الذهب اليوم.. محضر اجتماع الفيدرالى يحدد توجهات السوق

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب ارتفاع طفيف على مدار الـ 48 ساعة الماضية فى البورصات العالمية وبالتبعية ارتفع السعر فى مصر 8 جنيهات تقريباً، بسبب بعض المخاوف من موجة جديدة من متحور دلتا الذى اثر على معنويات المستثمرين في البورصات العالمية.

ويترقب سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 بيان الفائدة وبيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين البريطاني ومؤشر أسعار المستهلكين الكندى ومخزونات النفط الخام الأمريكية ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب تخطي حاجز 1800 دولار للأونصة بسبب مخاوف المستثمرين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ولجوء الدول للإغلاق الاقتصادي مجدداً، فتوقعات حركة السوق العالمى للذهب باتت مرتبطة بصورة مباشرة بمستجدات وتطورات أزمة فيروس كورونا.

آخر تحديث حول أسعار الذهب، وسجل عيار 18 سعر 676 جنيها والذهب 24 سجل 903 جنيهات للجرام وسعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها والجنيه الذهب 6320 جنيها.