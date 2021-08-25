اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم.. محضر اجتماع الفيدرالى يحدد توجهات السوق

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:00 ص
أسعار الذهب اليوم.. محضر اجتماع الفيدرالى يحدد توجهات السوق ذهب
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الذهب ارتفاع طفيف على مدار الـ 48 ساعة الماضية فى البورصات العالمية وبالتبعية ارتفع السعر فى مصر 8 جنيهات تقريباً، بسبب بعض المخاوف من موجة جديدة من متحور دلتا الذى اثر على معنويات المستثمرين في البورصات العالمية.
 
ويترقب سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 بيان الفائدة وبيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين البريطاني ومؤشر أسعار المستهلكين الكندى ومخزونات النفط الخام الأمريكية ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
 
سعر الذهب تخطي حاجز 1800 دولار للأونصة بسبب مخاوف المستثمرين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ولجوء الدول للإغلاق الاقتصادي مجدداً، فتوقعات حركة السوق العالمى للذهب باتت مرتبطة بصورة مباشرة بمستجدات وتطورات أزمة فيروس كورونا.
 
آخر تحديث حول أسعار الذهب، وسجل عيار 18 سعر 676 جنيها والذهب 24 سجل 903 جنيهات للجرام وسعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها والجنيه الذهب 6320 جنيها.

أسعار الذهب

سعر الذهب

سعر جرام الذهب

سعر اونصة الذهب

الذهب اليوم

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة