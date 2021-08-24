استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 بـ790 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرارا عند 790 جنيها للجرام لعيار 21، مع استمرار تسجيل الذهب عالميًا سعر فوق 1800 دولار للأونصة، وهو ما يجعل الذهب في مصر متماسك عند هذا المستوى.



سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 سجل 676 جنيها.



الذهب 24 سجل 903 جنيهات للجرام.



سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها.



الجنيه الذهب 6320 جنيها.



سعر اونصة الذهب 1804 دولارات.

يترقب سوق الذهب العالمي عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة اليوم الثلاثاء، والتي يمكن أن تساهم في رسم حركة سعر الذهب خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع اليوم الثلاثاء 17 أغسطس إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي ومؤشر متوسط الدخل في المملكة المتحدة، ومعدل البطالة في الممكلة المتحدة ومبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، وخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وشهدت أسواق المعادن الثمينة عالمياً حركة لسعر أونصة الذهب في قناة سعرية تراوحت بين 1780 إلي 1792 دولار على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع، وسجل الذهب في مصر سعر تراوح بين 780 إلي 788 جنيها على مدار الأسبوع، ثم بدأت الأسعار في الصعود لمستوى يتجاوز 1800 دولار.