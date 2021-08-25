أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-8-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 732.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.04%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 43.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.5 مليون جنيه، 80.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4321 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3977 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 27.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 12.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 38.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بسعر إغلاق 0.997 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.87%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.34%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 63.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 65.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 7.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.91%.