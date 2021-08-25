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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بجلسة الأربعاء.. و6.9 مليار جنيه مكاسب سوقية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:47 م
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بجلسة الأربعاء.. و6.9 مليار جنيه مكاسب سوقية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4321 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3977 نقطة.
 

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