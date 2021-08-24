مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال لأبناء اسوان وبروتوكول لتأهيل شباب الخريجين

أسوان : هبة السيد وعبد الله صلاح

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكولى تعاون و مذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال لأبناء محافظة أسوان، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت إلى محافظة أسوان لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت بالخطوات التى اتخذتها محافظة أسوان والمشروعات المنفذة باستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق التحول الرقمى سواء من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو مع مختلف الجهات الحكومية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتوفير الدعم التقنى والفنى لتنفيذ مشروع داخل محافظة أسوان لإطلاق اكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطنى المحافظة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن هناك تعاون دائم ومثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان نتج عنه تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التنمية المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المحافظة، كما كانت محافظة أسوان من أوائل المحافظات التى تم تدشين مركز ابداع مصر الرقمية بها وذلك بتكلفة تصل الى أكثر من 80 مليون جنيه والذى من المقرر افتتاحه قريبا ويتضمن تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لتدريب الشباب من أبناء المحافظة على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعة ورواد الأعمال فى المحافظة على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالقرى المسجلة فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان؛ مستعرضا أنشطة الوزارة في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية والتى تشمل توصيل كابلات الألياف الضوئية الى مليون منزل بقرى المبادرة، والانتهاء من تطوير 900 مكتب بريد فى نهاية العام مع تزويدها بماكينات الصراف الآلى، و1000 برج محمول لتقوية خدمات الاتصالات والانترنت؛ مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات فى قري المرحلة الأولى للمبادرة فى محافظة أسوان وتشمل انشاء ٨١ برج محمول لدعم خدمة الاتصالات، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية الى 110 الف منزل بالإضافة إلى تطوير ٤٤ مكتبا بريديا.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارات التنمية المحلية والإتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 "، مؤكداً على أن التكنولوجيا الرقمية التى تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاءعلى الفساد الأدارى والمالي.

هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء أشرف عطية توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان والتى تقع فى مراكز إدفو، ومراكز نصر النوبة، ومراكز كوم أمبو؛ حيث تشارك الوزارة فى تنفيذ المبادرة من خلال أربعة محاور رئيسية هى توفير البنية التحتية لخدمات الاتصالات من خلال إنشاء شبكات الاتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيات الالياف الضوئية، وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة بمستويات جودة فائقة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات ومحو الامية الرقمية.

وقع بروتوكول التعاون؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان.

كما شهد السيد الوزير والسيد المحافظ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان بهدف تنمية قدرات المواطنين وخاصة الشباب فى المحافطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث يأتى ذلك استكمالا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان.

وتستهدف المرحلة الجديدة من التعاون عدة محاور؛ حيث يتمثل المحور الأول فى تأهيل 1000 من شباب الخريجين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تلبى احتياجات سوق العمل الحر؛ فيما يتمثل المحور الثانى فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق فرص عمل فى هذا المجال عن طريق رفع مهارات العاملين بمركز التعلم الإلكترونى بجامعة أسوان، والإشراف على بناء المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة، وتدريب العاملين بمركز إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعة؛ إلى جانب بناء قدرات طلاب وخريجى وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان على تصميم المحتوى الإلكترونى وإنتاج دروس رقمية لعدد 300 متدرب متخصص فى إنتاج المحتوى الإلكتروني، وكدلك عقد 10 ندوات لنشر ثقافة التعلم الإلكتروني، واستخدام خدمات وتطبيقات المحتوى التعليمى لعدد 1000 مستفيد، وبناء قدرات 100 مدرس بمدارس أسوان على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات فى التدريس أونلاين، بالإضافة الى زيادة ثقة المتعلمين فى التعلم الإلكتروني، باعتماد 20 مركزا جديدا من مراكز التعلم الإلكترونى من برنامج أكاديميات سيسكو من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، واعتماد 100 مدرب وإداري، وبناء قدرات 1500 متدرب من هذه المراكز؛ فيما يستهدف المحور الثالث دعم ريادة الأعمال وبناء مهارات التسويق الرقمي، من خلال أنشطة مبادرة (قدوة- تك) لعدد 900 سيدة.

وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والمهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول بين محافظة أسوان والمعهد القومى للاتصالات للتعاون فى مجال إعداد المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الكوادر الشابة فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها الألياف الضوئية، وتأهيل شباب الخريجين حديثى التخرج لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة شباب مصر الرقمية، وتأهيل المجندين من أبناء محافظة أسوان لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمى، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مخصصة بخصم 50%.

وقع بروتوكول التعاون؛ الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتورة إيمــان عاشــور مدير المعهد القومى للاتصالات.

وشهد الاجتماع حوارا مفتوحا عقده الدكتور عمرو طلعت والسيد المحافظ مع عدد من الشباب من أبناء المحافظة من خريجى بنك المهارات الذى ينفذه المعهد القومى للاتصالات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات .

كما بتكريم عدد من النماذج المتمييزة من خريجى برامج التدريب التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجاهت التابعة لها بمحافظة أسوان، ومن فريق العمل ممن كان لهم دور فى انجاح مشروعات التعاون بين الوزارة والمحافظة

واستمع الوزير إلى عرض مقدم من أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة من خريجى أحد برامج التدريب التابعة للوزارة؛ والذى استعرض تأثير البرنامج فى تنمية قدراته والحصول على فرصة عمل متميزة فى مجال العمل الحر؛ حيث أثنى السيد الوزير على هذه الجهود موجها نحو توفير منحة للطالب ضمن برنامج مصر الرقمية، كما أصدر تعليماته نحو دراسة امكانية احتضان شركته ضمن برامج ريادة الأعمال المقدمة من مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى مقدم من نموذج لرائدة أعمال التى حصلت على تدريب ضمن مبادرة قدوة – تك التى تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين؛ حيث استعرضت دور المبادرة فى تطوير مشروعها الريادى والتوسع فى أنشطة أعمالها.

كما قدم المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات منح ثلاثة من نماذج الشباب الذين تم تكريمهم بانترنت أرضى مجانى مدى الحياة.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.