اليوم السابع
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محافظة الجيزة تخطط لإنشاء سوق حضارية لاستيعاب الباعة بمحيط مزلقان العياط

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:10 م
محافظة الجيزة تخطط لإنشاء سوق حضارية لاستيعاب الباعة بمحيط مزلقان العياط جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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تخطط محافظة الجيزة لبناء سوق حضارى ، مكان باكيات سويقة مزلقان مدينة العياط ، لاستيعاب جميع الباعة و القضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل ومواجهة الإعاقات المرورية بالمركز ، وخاصة بمنطقة مزلقات العياط.

وفى السياق أكد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، خلال لقائه بعدد كبير من أصحاب الباكيات بالعياط، أنه سيتم اختيار مكان لأصحاب الباكيات لحين الانتهاء من إزالة السويقة وبناء السوق الحضاري.


وتفقد نائب المحافظ منطقة مزلقان مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة، حيث وجه نائب المحافظ بضرورة رفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق المدينة.

وزار الشهابى مركز تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا بالوحدة الصحية لقرية البليدة لمتابعة تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة لمن قاموا بتسجيل بياناتهم علي موقع وزارة الصحة للقاح كورونا

 

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العياط

مزلقان العياط

الجيزة

الاسواق الحضارية

سويقة العياط

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