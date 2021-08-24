ضبط المتهمين بالاستعراض بدراجات نارية معرضين حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من قائدى الدراجات النارية بالبحيرة بحركات استعراضية معرضين حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام عدد من قائدى الدراجات النارية وإحدى مركبات "التوك توك" بحركات استعراضية والسير بسرعات عالية بأحد شوارع مدينة شبراخيت بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر والتسبب فى تعطيل الحركة المرورية.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبى الواقعة ( عدد 3 أشخاص– مقيمين بمدينة شبراخيت ).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات"، مركبة توك توك ) المستخدمين فى الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيادتهم الدراجتين ومركبة "التو توك" دون ترخيص، وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو وعرضه على موقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق نسب عالية من المشاهدات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.