ختام فعاليات برنامج القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بمعهد إعداد القادة

كتب محمد صبحى

اختتم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، برنامج القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس، والذى حضره 120 من معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور كريم همام أن نهضة الأمة تقام من خلال الشباب الذى يمتلك مهارات القائد المبدع والفعال، مؤكدا أن الشباب هم الأمل فى تحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة لذا لابد من تزويدهم بالمهارات القيادية التى يتم اكتسابها بشكل أفضل من خلال التدريب وتطوير القدرات والمهارات لإعداد جيل من القيادات متسلح بالعلم والمهارات والسلوكيات اللازمة لنهضة الأمة.

تضمن البرنامج محاضرة عن الكاريزما وحاضر بها دكتور مايكل راشد المدرب الدولي المحترف في التنمية البشرية وناقشت المحاضرة طرق زيادة الثقة بالنفس، كيفية شرح وجهات النظر والتعامل مع الآخرين، بالاضافة إلى اكتساب مهارات متطورة لبناء الشخصية، وشرح تعريفى للكاريزما، إلى جانب كيفية تحديد نقاط القوة في الشخصية والتعامل مع المواقف الحياتية، وكذلك الانطباعات الأولية وكيفية التحكم فيها وتعلم لغة الجسد وتدريبات للصوت.

كما تضمن البرنامج محاضرة القائد النبيل وحاضر بها الداعية الإسلامى الدكتور مصطفى حسنى، وأوضحت المحاضرة أن من صفات القائد النبيل هى القوة والرحمة.

كذلك شمل البرنامج محاضرة عن إعداد القائد المبدع وحاضر بها الدكتور صلاح عبد السميع مستشار وخبير التدريب بكلية التربية جامعة حلوان، وتناولت المحاضرة أنماط القيادة، مهارات القيادة، والقائد المبدع، وعى بمفهوم القائد الفعال، بالإضافة إلى شرح أنماط الإدارة، وتوضيح الفرق بين القائد والمدير، فالقائد المؤثر لديه عقيدة و القدرة والقدوة والتقوى والإخلاص، وأن يستطيع ان يؤثر فى سلوك المرئوسين، موضحا أن القيادة ليس لها سن معين.

وأوضحت المحاضرة ان من ضمن سمات القائد انه يمتلك مهارة التواصل مع الآخرين ويكون رحيم حازم، يعى بما يجب أن يكون عليه، لديه القدرة على اتخاذ قراره، كما تناولت المحاضرة فنون القيادة تتمثل فى القدرة على التعليم والتدريب، القدرة على فن المعاقبة وفن التعامل مع المشكلات والاستعانة بالمواهب، الانجاز، السعي دائما إلى النمو والعطاء.

كما تم عقد ورشة عمل بعنوان الإدارة الاستراتيجية " التخطيط الاستراتيجي لادارة المؤسسات" وحاضر بها الدكتور عبد الله سامى المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، الدكتورة شيماء السيد أخصائي الجودة و التخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان، الدكتور رامى عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو، الدكتور محمد احمد مختار، الدكتورة شيماء صقر نائب مدير الجودة بالهيئة المصرية للدواء، وتناولت تعريف التخطيط الاستراتيجي، مراحل التخطيط الاستراتيجي، معوقات التخطيط الاستراتيجي، تطبيق على الخطة الاستراتيجية تطبيق التحليل الرباعي SWOT.

كما عقد ورشة عمل بعنوان الذكاء العاطفى ، تضمنت ورشة العمل اكساب المشاركين مهارات الاستخدام الأنسب للمشاعر وكذلك ادارة الذات والوعي بها، حيث ينقسم الوعى الذاتى إلى "الذات الإنسانية، الذات المأمولة، الذات المثالية"، هذا إلي جانب اكساب القائد مهارة ادارة العلاقات في بيئة العمل فالقائد لابد أن يكون مصدر المعلومات والاطمئنان للمرؤوسين وفقا لما لديه من إمكانيات، وأن من صفات الشخص الذكى ان يكون قادر على ادارة العلاقات، كما تضمنت الورشة تعريف مفهوم الذكاء الانفعالي والفرق بينه وبين الذكاء العقلي المنطقي، وكذلك المهارات والسمات التى يتمتع بها الشخص الذكي عاطفيا، إضافة إلى خلال ورشة العمل تم تدريب معاوني أعضاء هيئة التدريس على كيفية تنمية مستوى الذكاء العاطفي لديهم، وعمل اختبارات خاصة بالذكاء العاطفي ومناقشة أنواع الذكاء، أهم السلوكيات التي تساعد الشخص على التعاطف مع الآخرين وتحفيزهم لتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات المتاحة في بيئة العمل.

واختتمت فعاليات البرنامج بورشة تنفيذية لوضع ملامح الميثاق الأخلاقى للتعليم الجامعى وقدمها الدكتور صلاح عبد السميع، وقد تضمن البرنامج تحية العلم فى ساحة العلم، وإقامة العديد من الأنشطة المختلفة، والتقاط الصور التذكارية بالزى الرسمى لتخرج الدفعة الأولى من معاونى أعضاء هيئة التدريس من برنامج القادة العام، وعمل جولة حرة، إلى جانب حفل ختامى تم توزيع الشهادات على السادة المشاركين .