النيابة تأمر بتشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه ملقى بأحد شوارع كرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه ملقى فى الشارع بمنطقة كرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما أمرت بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.