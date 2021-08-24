اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:53 م
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القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب ركن سيارة فى أكتوبر

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:25 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب ركن سيارة فى أكتوبر مشاجرة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة أكتوبر بالجيزة.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.
 
تبين بالفحص، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عدم وجود اية بلاغات أو محاضر فى هذا الشأن، وأسفرت الجهود عن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول- طالب "مصاب بسحجات بالرقبة"، طرف ثان- 3 خفراء بالعقار محل الواقعة "وبحوزة إثنين منهم 2 عصا "شومة").
 
عقب تقنين الإجراءات تم استدعائهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب إعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بركن السيارة أمام العقار محل، عملهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بإستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها، وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالى والصلح بينهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مشاجرة بسبب ركن سيارة

وزارة الداخلية

الجيزة

فيس بوك

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