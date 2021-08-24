القائم بالأعمال المصرى لدى ليبيا يبدى استعداد شركات مصرية للعمل فى قطاع النفط

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون أمس الإثنين تامر مصطفى القائم بالأعمال المصرى لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وأشاد عون - بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز - بعمق العلاقات الليبية المصرية الضاربة جذورها منذ القدم، مرحبًا بتعيين سفير جديد لجمهورية مصر العربية في ليبيا، وبعودة نشاط السفارة المصرية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال المصرى حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا أن الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والغاز على استعداد للتعاون المشترك في ليبيا.

على جانب آخر، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.

وأكدت المنقوش وكوبيش - خلال لقائهما أمس الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - على المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.