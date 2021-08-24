الجنايات تكشف أسباب حكم السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن فى البساتين

كتب أحمد حسنى

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أسباب معاقبة متهم بسرقة مواطن بالإكراه فى الطريق العام بالبساتين، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأوضحت المحكمة أن تحقيقات النيابة أكدت قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه، كرها عنه بأن استوقفه حال سيره ليلا بالطريق العام وأشهر في وجهه أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «هيكل معدني في هيئة سلاح ناري»، سلطه على جسده مهددًا بإلحاق الأذى به إن لم يمتثل له، وكال له عدة ضربات باليد استقرت بوجهه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على المسروقات سالفة البيان، واستعمل في الاعتداء أداة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وشهد المجني عليه أنه حال سيره ليلا بالطريق العام أبصر المتهم وأشهر في وجهه سلاح ناري سلطه على جسده فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وأضاف بأنه أبلغ ضابط مباحث قسم شرطة البساتين بالواقعة فعرض عليه صور بعض المسجلين بوحدة المباحث وتعرف على المتهم فتم ضبطه.

من جانبه، أكد معاون مباحث قسم البساتين، أنه تلقى بلاغ من المجني عليه بسرقة المتهم له كرها عنه وتمكن من تحديد هويته من تعرف المجني عليه من بين صور المسجلين بوحدة المباحث فانتقل لحيث أيقن تواجده، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأرشده على الهاتف المسروق وبتفتيشه عثر على هيكل معدني على هيئة سلاح ناري وقرر أنه ذات الأداة المستعملة في ارتكابه الواقعة.