البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3952 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3679 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ابيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 3 آلاف سهم، 56 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 600 ألف سهم، 200 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 15 ألف سهم، 139.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، سبيد ميديكال 75 ألف سهم، 499 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي اجريكول مصر، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 947.5 ألف سهم، 96875 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1200 سهم.

وأعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أيمن أحمد عبد المنعم عدد 7.1 مليون سهم بسعر 5.94 جنيه بقيمة إجمالية 42.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.257% إلى 5.94% عبر تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عدد 1.1 مليون سهم بسعر 2.501 جنيه بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهمة من 21.502% إلى 20.017%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت مجموعة البركة، تفويض عبد العزيز يماني رئيس مجلس الإدارة في التفاوض وإتمام إجراءات التعاقد مع حازم حسين حجازي لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيًا لبنك البركة مصر وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، وقبول استقالة أشرف أحمد الغمراوي وسامي فتحي عبد الجواد من عضوية مجلس الإدارة.

في سياق منفصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، مخاطبة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بموافاتها بأولًا التاريخ المحدد للانتهاء من دراسة الاثار المترتبة على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48 (الإيراد من العقود مع العملاء) وما يفيد اعتماد مراقب حسابات الشركة لتلك الدراسة وآثارها على القوائم المالية وذلك في ضوء عدم التزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48، ثانيًا الخطوات التنفيذية بالتوقيتات التي سيتم اتخاذها نحو تحصيل المتأخرات طرف العملاء والخاصة بسنوات سابقة بقيمة 25 مليون جنيه مصري والتي تمثل نسبة 65% من اجمالي بند "أوراق القبض"، وذلك طبقًا للمركز المالي في 30/6/2021، وذلك في إطار المراجعة الدورية للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021 وتقرير مراقب الحسابات المتحفظ.