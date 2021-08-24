اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. و3.6 مليار أرباح سوقية في 5 دقائق

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:15 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. و3.6 مليار أرباح سوقية في 5 دقائق البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه بعد مرور  5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 726.531 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2441 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4272 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.
 
 
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة