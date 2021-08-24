ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. و3.6 مليار أرباح سوقية في 5 دقائق

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 726.531 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2441 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4272 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.