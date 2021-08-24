الاتصالات: إنشاء 80 برج محمول وتوصيل الألياف الضوئية لـ110 منازل بأسوان

كتبت هبة السيد، عبد الله صلاح

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مشروعات الوزارة ب مبادرة حياة كريمة بثلاث قرى محافظة أسوان وهم ادفو ونصر النوبة وكوم امبو، علي هامش افتتاح عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة أسوان.

1- توصيل كابلات الالياف الضوئيه ل 110 الف منزل فى هذه القرى بنهاية العام الجارى.

2- تطوير 44 مكتب بريد فى ثلاث قرى بأسوان لتمكين المواطنين من الحصول علي خدمات مالية ومجتمعية وحكومية وبريدية متطورة.

3- إنشاء 80 محطة محمول جديدة لشركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرى "اورنج وفودافون والمصرية للاتصالات we واتصالات" فى قرى ادفو وكوم امبو ونصر النوبة خلال عام، لتطوير مستوى خدمات المحمول للمواصفات القياسية والعالمية فى هذه المحافظات وتراعي أيضا القواعد الصحية والبيئة العالمية.