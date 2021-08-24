إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية - مطروح

مطروح – حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة عند قرية جلالة بنطاق مركز الضبعة، على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى محمود محمد الكفورى " 22سنة"- من الغربية- مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمة بالصدر، ومصطفى أحمد مصطفى " 22سنة" - من الغربية - مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظمة الفخذ الأيسر وجرح بالوجه مع كسر بعظام الوجه والأنف، وأحمد مجاهد محمود "21 سنة "- من مدينة دمنهور فى البحيرة- مصاب بسحجات بالرأس واشتباه كسر بالساعدين، ومحمد السيد السيد "22 سنة" مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات بالرئة، وعمر رفاعى يونس "23 سنة"-من البحيرة- مصاب كدمة فى الوجه.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، فى ظروف وملابسات الحادث.