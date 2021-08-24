اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية - مطروح

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:39 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية - مطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة عند قرية جلالة بنطاق مركز الضبعة، على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى.

 

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى محمود محمد الكفورى " 22سنة"- من الغربية- مصاب بجرح  قطعى بفروة الرأس وكدمة بالصدر، ومصطفى أحمد مصطفى " 22سنة" - من الغربية - مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظمة الفخذ الأيسر وجرح بالوجه مع كسر بعظام الوجه والأنف، وأحمد مجاهد محمود "21 سنة "- من مدينة دمنهور فى البحيرة- مصاب بسحجات بالرأس واشتباه كسر بالساعدين، ومحمد السيد السيد "22 سنة" مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات بالرئة، وعمر رفاعى يونس "23 سنة"-من البحيرة- مصاب كدمة فى الوجه.

 

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، فى ظروف وملابسات الحادث.


محافظة مطروح

مستشفى الضبعة

طريق مطروح

حادث طريق

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة