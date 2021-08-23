وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل وجوائز مسابقة القراءة الحرة المتقدمة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للأئمة والواعظات للعام الحالي 1443هـ / 2021م، على النحو التالي:

الفرع الأول :

1- حفظ وتفسير سورة الأعراف.

2- أبواب : (الصلاة - الصيام - الزكاة - الحج) من كتاب المجموع للإمام النووي.

3- كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - للشيخ عبد المتعال الصعيدي.

الفرع الثاني :

1- حفظ وتفسير سورة التوبة.

2- كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن - للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقاني.

3- كتاب الخصائص - للإمام/ أبي الفتح عثمان بن جني.

الفرع الثالث :

1- حفظ وتفسير سورة النحل.

2- كتاب أصول الفقه - للشيخ/ محمد أبو زهرة.

3- كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - للإمام/ أبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري المصري.

ثانيًا : نظام المسابقة

المسابقة اختيارية لجميع الأئمة والواعظات والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمديريات والديوان ، فعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة التقدم بطلب لمديريته مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي ، محددًا به الفرع الذي يرغب في الاشتراك فيه ، مع المسئولية الكاملة للمديرية في تنفيذ هذا الشرط .

ثالثًا : نظام الامتحان

يختار المتسابق فرعًا واحدًا من الفروع الثلاثة ، ويكون الامتحان تحريريًّا بالمديريات، ويحق لمن حصل على درجة 60% فأكثر دخول الامتحان الشفوي بالمديرية ، ومن يحصل على 60% فأكثر يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة.

رابعًا : جوائز المسابقة

جوائز مالية قيمة :

الأول : جائزة بقيمة (25000 جنيه) فقط خمسة وعشرون ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 75%.

الثاني : جائزة بقيمة (20000 جنيه) فقط عشرون ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 70%.

الثالث : جائزة بقيمة (15000 جنيه) فقط خمسة عشر ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 65%.

الرابع : جائزة بقيمة (10000 جنيه) فقط عشرة آلاف جنيه للفائز الرابع بشرط الحصول على 60%.

الخامس : جائزة بقيمة (5000 جنيه) فقط خمسة آلاف جنيه للفائز الخامس بشرط الحصول على 60%.

خمس عشرة جائزة تشجيعية قيمة كل منها (2000جنيه ) فقط ألفان جنيه، بشرط الحصول على 55%.

ثلاثون جائزة تشجيعية قيمة كل منها (1500 جنيه) فقط ألف وخمسمائة جنيه.

مع ضم من يحصل على جائزة من الجوائز الخمس الأول في المسابقة من الأئمة الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد بغض النظر عن تاريخ تعيينهم للتصفيات النهائية للإيفاد الدائم بديوان عام الوزارة ، وضم الواعظات الخمس الأول في المسابقة إلى الواعظات المتميزات.

وعلى الراغبين التقدم بالمديريات الإقليمية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان على الموقع الرسمي (أوقاف أونلاين).