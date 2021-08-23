مصرع طفلة صدمتها سيارة بطما وإصابة طفل بنزيف فى المخ ركله حصان بأخميم

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج طفلة 12 سنة، جثة هامدة، على إثر اصطدام سيارة ملاكى بها مما نتج عنه وفاتها، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفلة في حادث سيارة، وتم نقلها للمستشفى المركزى بطما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز بوصول طفلة 12 سنة وتقيم بناحية دائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي" جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والدها 58 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور نجلته المذكورة للطريق بذات الناحية اصطدمت بـها السيارة " ملاكي " قيادة عامل يقيم أسيوط مما نتج عنه وفاتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يستطع مفاداتها.

بينما أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفل 11 سنة يقيم بدائرة مركز أخميم إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً " إشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ " وبسؤال والده 34 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل ركله حصان ملكه مما نتج عنه إصابته، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.