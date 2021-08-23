اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:18 ص
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون يقودهم المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة خاصة فى الأجزاء الشرقية منه.

من جانب اخر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، بينما أضرم مستوطنون النار بعشرات أشجار الزيتون في نابلس، وتشهد الضفة تصاعدًا في الاعتداءات اليومية التي يشنها المستوطنون على الأراضي والمواطنين، في مختلف محافظاتها تحت حماية من قوات الاحتلال ما يشكل إرهابا للنساء والشيوخ والأطفال.

وقال شهود عيان إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" أضرمت النار بعشرات أشجار الزيتون، في قرية بورين بنابلس، واقتحم مئات المستوطنين في ساعات متأخرة من الليل، منطقة المسعودية التاريخية في نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية التاريخية التي تضم بقايا أبنية لسكة الحجاز، والمقابلة للموقع الأثري في البلدة، وذلك ضمن برنامج اقتحام أعلنوا عنه قبل أيام، قائلاً إن الموقع الأثري في سبسطية ضمن برنامج الاقتحامات المخططة من قبل المستوطنين.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين هما خليل موسى الحرباوي، وبهجت موسى النواجعة ،واحتجزت قوات الاحتلال الطفل مالك أبو حتة في حارة المشارقة، في البلدة القديمة، على أحد الحواجز العسكرية المقامة في محيط الحرم الإبراهيمي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيرزيت، واعتدت بالضرب على والده،وداهمت قوات الاحتلال بيرزيت واعتقلت الشاب موسى مروان هوشة، بعد أن اعتدت على والده بالضرب، وجرى نقل المواطن مروان هوشة إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لتلقي العلاج.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد جودت قاسم شحرور، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من المدينة بينما اعتقلت قوات الاحتلال أيمن محمد علي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب قرية جينصافوط بمحافظة قلقيلية.

 


المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

مستوطنون

باحات المسجد الاقصى

الاحتلال الاسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:03 م

الجامعة العربية تؤكد اعتزازها بصمود الفلسطينيين فى ذكرى إحراق المسجد الأقصى

السبت، 21 أغسطس 2021 06:41 م

اعتقالات فى صفوف الفلسطينيين بعد الاعتداء على وافدين للصلاة بالمسجد الأقصى

السبت، 21 أغسطس 2021 04:00 م

لجنة شئون كنائس فلسطين تدعو كنائس العالم لإدانة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى

السبت، 21 أغسطس 2021 12:00 ص

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:08 ص

مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الخميس، 12 أغسطس 2021 11:35 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة