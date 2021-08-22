سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22-8-2021

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 22-8-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، العامله فى مصر فى أولى تعاملات الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارها بأغلاق تعاملات البنوك الخميس الماضى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.