جهود أمنية لكشف ملابسات تغيب طفلين عن منزلهما في منطقة طوخ

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، من جهودهم لكشف ملابسات اختفاء طفلين بمركز طوخ بدائرة القسم، بعدما خرجا صباح اليوم ولم يعودا حتى الآن، ويتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة للتوصل إلى الدافع وراء اختفاء الأطفال.

تلقى قسم شرطة طوخ، بلاغا من والد الطفلين محمد أحمد إبراهيم شاهين ومروان جمال إبراهيم شاهين بتغيبهم عن منزلهم بقرية شبرا هارس بمركز طوخ في محافظة القليوبية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان ووالد الطفلين للتوصل إلى المعلومات اللازمة لإجراء التحريات حول اختفائهما.

وأكد والد الطفلين أنهم قد خرجوا من المنزل في تمام الساعة السابعة صباح اليوم مستقلين دراجة بخارية لونها أحمر، تحمل أرقام 3249، ولم يعودوا حتى الآن الى المنزل، مناشدا الأجهزة الأمنية بإعادة طفليه الى منزله وكشف ملابسات الواقعة.

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