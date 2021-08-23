ترزى يمزق جسد طالبين "بكتر" فى الدقهلية ويحاول ذبح أحدهما بسبب خلافات مالية

الدقهلية - شريف الديب

مزق ترزى بناحية مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، جسد طالبين بالصف الثالث الثانوى الصناعى، بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور لمركز شرطه نبروه من مستشفى نبروه المركزى، بوصول كل من المدعو محمد ر 19 سنه طالب الصف الثالث الثانوى الصناعي، و مقيم بندر نبروه مصابا بجرح غائر بالرقبه من الجهة اليمنى ، واخر قطعى بكف اليد اليسرى ، وقطع بأوتار كفر ذات اليد، وتم تحويلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ، ومصباح ال 19 سنه طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى، ومقيم بذات العنوان، ومصاب بجرح قطعى بالساعد الايسر واخر بالظهر، وتلقى العلاج اللازم و تصرح له بالخروج.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤالهما اتهاما 24 سنه ترزى، ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليهما بالة حاده "كتر" واحداث اصابتهما وذلك لوجود خلافات ماليه بينهما، تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهم ، والادوات المستخدمة ومواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة، لذات الخلافات ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 8162 سنه 2021 جنح مركز نبروه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.