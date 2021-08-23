اليوم السابع
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بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 6 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:24 ص
بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 6 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن علم الأردن
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة  القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 46 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 340 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقالت، فى بيان، إن المستحقات بلغت 391 ألفاً و 893 دولاراً ، أى ما يعادل 6 ملايين و130 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وتلقت الوزارة تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 
 
 
 

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