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القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى توفى أثناء عمله بالسعودية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:28 ص
القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى توفى أثناء عمله بالسعودية علم السعودية
كتبت ـ آية دعبس

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نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية في الحصول على مستحقات طبيب بشري كان يعمل بمستشفى الدمام المركزى بالرياض، ووافته المنية وهو علي رأس العمل، حيث بلغت مستحقاته 95 ألفا و 588 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 399 ألفا و558 جنيها تقريبا.

وكلفت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح الملحق العمالي كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المرحوم "ع . م. م" والذى وافته المنية وهو على رأس العمل بمستشفى الدمام المركزى،  حيث كان يعمل بمهنة طبيب بشرى، وذلك بعد إجراء عملية قلب مفتوح بذات المستشفى، وقد نجح المكتب بعد التواصل مع إدارة المستشفي من الحصول علي مستحقات الطبيب المتوفي ، حيث بلغت إجماليها  95 ألفا و 588 ريالا حولتها المستشفى  لدى مصرف الرجحى، ثم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالرياض ، وتم إرسال المبلغ المستحق إلى ذوى المتوفى بإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعى.
 



 


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