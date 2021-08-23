القبض على 250 ديلر مخدرات في حملات أمنيه بشبرا الخيمة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، استغاثة لأحد الأشخاص تضرر خلالها من انتشار ترويج المواد المخدرة بشارع حجاج في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، ملتمساً اتخاذ اللازم.

بالفحص والتنسيق مع قطاعى (الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) ومديرية أمن القليوبية، أمكن نجاح الأجهزة الأمنية فى توجيه عدة حملات مكبرة استهدفت متجرى المواد المخدرة ومروجيها بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتم ضبط عدد (197) قضية مخدرات بإجمالى عدد (250) متهما.

كما تم استهداف بؤرة إجرامية بشارع حجاج في شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط عدد (3) متهمين بحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة).