أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-8-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 23-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، مصر للفنادق، المنصورة للدواجن، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية لاستصلاح الأراضي، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادي للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، مصر للفنادق، المنصورة للدواجن، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية لاستصلاح الأراضي، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادي للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر للأسمنت-قنا، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، أسمنت سيناء، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.64%، والعرب على 5.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 39 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13126 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 4255 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3662 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 13.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 8.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 55.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.505 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 26.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 14.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.44%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 65.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 52.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%.