أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-8-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما صعدت أسهم المضاربات بمؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربي للاستثمارات، التعمير والاستشارات الهندسية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شركة النصر للأعمال المدنية، تنمية للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الألومنيوم العربية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربي للاستثمارات، التعمير والاستشارات الهندسية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شركة النصر للأعمال المدنية، تنمية للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الألومنيوم العربية.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما صعدت أسهم المضاربات بمؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما صعدت أسهم المضاربات بمؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 355 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.4 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.3%، والعرب على 6.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.02 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.3 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 10690 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4177 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3874 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3580 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.29%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 7.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 35.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.45%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 14.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.579 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.892 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 16.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.