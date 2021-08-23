اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أجواء حارة بالقاهرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:31 ص
أجواء حارة بالقاهرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- يسود  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة