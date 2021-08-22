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نيابة البرلس تقرر حبس قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما في كفر الشيخ

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:21 ص
نيابة البرلس تقرر حبس قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما في كفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أمرت النيابة العامة بمركز البرلس، اليوم الأحد، بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بحبس عاطل،29 سنة، ويقيم بقرية الشخلوبة، بمركز سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ،4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء قرار النيابة العامة بمركز البرلس، بعد أن اعترف المتهم بقتل زوجته بعشة بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم، عقب نشوب مشاجرة بينهما، قالت فيه المجنى عليها له: " إلى فى بطنى ده مش منك وأنا حامل من حد غيرك" ليقوم بخنقها، ثم أتى بسكين، وقام بشق بطنها انتقاماً منها.

كانت النيابة العامة بمركز البرلس، أمرت بتشريح جثة "أنغام.ع.ا.ا"، 18عامًا، وتقيم طرف زوجها بقرية الشخلوبة، وبيان مدى صحة ما ورد فى اعترافات المتهم من ترتيب أحداث القتل التى اعترف بها، ثم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من تشريحها بمعرفة أهليتها.

 

 


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