مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين من الإسكندرية فى حادث على طريق مطروح

مطروح – حسن مشالى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين –جميعهم من محافظة الإسكندرية- إثر تعرض سيارتهم للانقلاب، أمام قرية زاوية العوام فى نطاق مركز الضبعة، على الطريق الساحلى الإسكندرية- مطروح.

استقبل مستشفى دخل مستشفى رأس الحكمة فاطمة منصور سالم "19 سنة" تعانى من اشتباه نزيف داخلي، وهاجر حسين ثابت "19 سنة " تعانى من اشتباه نزيف داخلي، وياسمين منصور سالم " 17 سنة " تعانى من كدمات متفرقة بالجسم وجود سحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي، وسما منصور سالم " 8 سنوات" تعانى من اشتباه كسر بالساق الأيسر و كدمات متفرقة بالجسم، وسماح حسين ثابت " 38 سنة" تعانى من اشتباه نزيف داخلى مع وجود سحجات متفرقة بالجسم، وشروق على سالم "21 سنة" تعانى من جرح قطعى بجفن العين اليسرى مع وجود كدمات متفرقة بالجسم، وعلى منصور ثابت "11 سنة" يعانى من سجحات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى منصور على سالم " 45 سنة" جثة هامدة، وصبحى حسن عبد العزيز جثة هامدة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، فى ظروف وملابسات الحادث.