محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى - تصوير هديل نبيل

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة ، من أبناء المحافظة، والبالغ عددهم 9 طلاب، وذلك في الحفل الذى أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودروع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز .

وأكد محافظ القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

كما طالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها .

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي بسبب فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية .

شهد الاحتفال المهندس إبراهيم صابر والدكتور حسام فوزى، نائبى المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

يذكر أن محافظة القاهرة قد حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وهم أحمد أسامة علي محمد السيد الثاني علي الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين ، وأحمد حسين علي أحمد الرابع مكرر علي الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة حلوان الثانوية بنين ، وبلال إبراهيم يونس إبراهيم الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة للغات ، محمد مصطفى فخر الدين أحمد الثالث مكرر على الجمهورية شعبة علمي علوم مدرسة د. نرمين اسماعيل ، آلاء علي علي محمود الرابع على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة الحرية بنات ، ديليسيا انيس رزق الله انيس الرابع مكرر على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة القلب المقدس ، شاول عيسي بسطا جبرائيل الخامس مكرر علي الجمهورية شعبة أدبى مدرسة دي لاسال الفرير ، محمود محمد حسن حسن الطنملي الخامس مكرر على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات ، مريانا منير صدقي حنا الأول على الجمهورية مكفوفين مدرسة النور والأمل بالنزهة بنات .